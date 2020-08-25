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ÜNLÜ MODACI ARZU YETİŞ KOCATEPE YENİ PROJESİNE START VERDİ...

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ÜNLÜ MODACI ARZU YETİŞ KOCATEPE YENİ PROJESİNE START VERDİ...
Uluslararası Ünlü Moda Tasarımcısı, Moda-Sanat Editörü, TV Sunucusu ve Yazar Arzu Yetiş Kocatepe "Rotamız Moda Sanat" adlı TV Programı ile sevenleriyle buluşuyor.

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Uzun yıllardır moda, kültür,sanat alanında yaptığı (Defileler, Jüri Başkanlıkları ve Jüri Üyelikleri, Söyleşi, Seminer Programları) başarılı işlerle adından söz ettiren ve Ülkemizi Uluslararası Platformlarda gururla temsil eden sanatçı, bilgi birikimini, YouTube kanalındaki yeni programında ağırlayacağı birbirinden Ünlü Konuklarıyla yaptığı  röportajlarıyla sürdürüyor.

Uzun yıllardır yaptığı moda, sanat editörlüğü yazıları hem ülkemizde hem de dünya’nın bir çok yerinde yayınlanmıştır. Ayrıca yayınlanmış ve çok yakında çıkıcak olan Kişisel Gelişim ve Roman dalında Kitapları'da vardır.

Film-SanVakfı Kurucu / Şeref Üyeside olan sanatçı birçok STK ile örneğin; SerebralPalsili Çocuklar Derneği, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Rotary 2420, Cerrahpaşa Pediatrik Onkoloji Servisi, Çorlu Sakatlar Derneği vb. birçok dernek ile içinde bulunduğu sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı ve almaya devam ediyor.

Geçmişten gelen Kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmayı ilke edinen sanatçı, Rotamız Moda Sanat adlı programda hem gezdiği yerlerin tarihini araştırıp sunuyor böylece kültürel değerlerimize sahip çıkıyor, hem de branşında ünlü seçkin konuklarıyla seyircinin merak ettiği konuları ekranlara getiriyor.

“ROTAMIZ MODA SANAT” adlı programın Sanat Yönetmenliğini Ünlü Gazeteci, Yazar, Oyuncu ve Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu; Görüntü Yönetmenliğini ise Mert Kocatepe yapıyor.

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