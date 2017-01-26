  • BIST 83.487
  • Altın 147,531
  • Dolar 3,8475
  • Euro 4,1283
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Ünlü markalara kayyum şoku

»
Ünlü markalara kayyum şoku
Fetullahçı Terör Örgütü`ne yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı`nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Grubu`na bağlı Aydınlı Hazır Giyim`e, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı.

 

 

Ömer Faruk Kavurmacı'nın, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra TUSKON'un 1 Mart 2014'te yaptığı genel kurulda Başkan Rıza Nur Meral'in, "Kimin inlerine girilecek" şeklindeki beyanını alkışlayanlar arasında yer almıştı.

PİERRE CARDİN, CACHAREL VE U.S. POLO DA VAR

İlerlemiş yaşı nedeniyle serbest kalan Aydınlı Grup Onursal Başkanı Mustafa Şevki Kavurmacı'nın da işyerinde beyaz bir zarf üzerine yazılan "Forum İnşaat A.Ş. hisse dağılımının tamamı hizmete aittir" ibareleri bulunmuştu. Aydınlı Hazır Giyim'in bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo markaları yer alıyor.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Belediyesi’nin düzenlediği, “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri Ön Elemede Rekor Oy Kullanıldı”26 Ocak 2017 Perşembe 14:01
  • Trump Suriye'de beklenen adımı atıyor!26 Ocak 2017 Perşembe 13:33
  • Eminönü'de annesinin denize attığı bebek aranıyor26 Ocak 2017 Perşembe 13:22
  • IŞİD, antik kent Palmira'yı imha etti20 Ocak 2017 Cuma 12:38
  • IŞİD'in ürettiği savaş uçağı bulundu! Bitirmiş olsalardı...20 Ocak 2017 Cuma 12:35
  • Binali Yıldırım: Başkanlık döneminde MHP'li bakanlar atanabilir19 Ocak 2017 Perşembe 18:51
  • Diyarbakır'daki saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi19 Ocak 2017 Perşembe 18:45
  • Demirtaş hakkında açılan bir davada beraat kararı19 Ocak 2017 Perşembe 18:41
  • Bursa'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı19 Ocak 2017 Perşembe 18:39
  • CHP'li Bingöl: İşbirliğinin nedenini Başbakan açıkladı19 Ocak 2017 Perşembe 18:37
    • Eksi 40 derecede üretilen domatesler ihraç edilecek
    • Fatih Belediyesi’nin düzenlediği, “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri Ön Elemede Rekor Oy Kullanıldı”
    • Tarih belirlendi
    • IŞİD'in canlı bomba kuryesi yakalandı
    • Kocama alerjim var
    • Canan Karatay Palm yağıyla ilgili...
    • Emri Veren Terörist Belli Oldu
    • 129 Bin Kişilik ByLock Listesi
    • Son 15 Yılın Sınavları Mercek Altına Alınacak
    • Ataköy'de yaşamını yitiren Şengezer ile ilgili acı detay
    FOTO GALERİ
    • Joanna Krupa'dan çekici kareler!
    • Güzeller hayran bıraktı
    • Sylvie Van'dan seksi kareler!
    VİDEO GALERİ
    • Alex - Gidelim Buralardan
    • Sila - Afitap
    • Beyazıt Öztürk, Ayşe Çelik'in Telefon Bağlantısıyla İlgili Konuştu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim