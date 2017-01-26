Ünlü markalara kayyum şoku

Fetullahçı Terör Örgütü`ne yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı`nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Grubu`na bağlı Aydınlı Hazır Giyim`e, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı.

Ömer Faruk Kavurmacı'nın, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra TUSKON'un 1 Mart 2014'te yaptığı genel kurulda Başkan Rıza Nur Meral'in, "Kimin inlerine girilecek" şeklindeki beyanını alkışlayanlar arasında yer almıştı.

PİERRE CARDİN, CACHAREL VE U.S. POLO DA VAR

İlerlemiş yaşı nedeniyle serbest kalan Aydınlı Grup Onursal Başkanı Mustafa Şevki Kavurmacı'nın da işyerinde beyaz bir zarf üzerine yazılan "Forum İnşaat A.Ş. hisse dağılımının tamamı hizmete aittir" ibareleri bulunmuştu. Aydınlı Hazır Giyim'in bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo markaları yer alıyor.