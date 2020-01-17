Ünlü Markadan Büyük İndirim

D'S DAMAT 'ttan kışlık sezonda büyük indirime girdi.

Ünlü erkek giyim markası olan D'S DAMAT kış sezonunun ortasında %70 BÜYÜK İNDİRİM yaparak, büyük ilgi gördü. Mağazalarında büyük indirime çok sayıda vatandaş hücum etti. Markanın yönetimi vatandaşın alım gücüne göz önüne alarak kaliteli mallarımızı daha iyi bir şekilde alım gücüne göre bir karar aldık. Ve bu %70 indirimimiz büyük ilgi gördü.