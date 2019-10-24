ÜNLÜ MANKENLER ÇOCUK FELCİ İÇİN PODYUMA ÇIKIYOR!

Tüm Dünya'da 24 Ekim günü dünya "Polio günü" olarak kutlanıyor.

Polio’yu eradike eden ilk ülke Küba idi. Küba polioyu 1963 yılında eradike etti. Dünya Sağlık Örgütü polio (çocuk felci) eradikasyon programını 1988’de başlattı. Programın çok temel bir mantığı vardı: 0-5 yaş arasındaki bütün çocukları aşılamak.

Türkiye’de de polio günü kutlanmaya başlandı. “Çocuk Felcine son” adında düzenlenen defileye bir çok manken podyuma çıkacak.

Uğurkan Erez’in katkılarıyla gerçekleşecek defilede, Modacı Arzu Yetiş Kocatepe,Kareograf Fatih Ömerciklioğlu gibi isimlerde görev alıyor. 25 Ekim Taksim Elite World İstanbul Hotel’de gerçekleşecek defilede toplanan gelir tamamen çocuk felcine aktarılacak. 13:30’da kokteylle başlayacak etkinlik 14:30’da yapılacak defileyle son bulacak. Defilenin baş mankenliğini Ece Gürsel yapacak.