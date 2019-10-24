  • BIST 100.216
  • Altın 279,320
  • Dolar 5,7628
  • Euro 6,3918
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ÜNLÜ MANKENLER ÇOCUK FELCİ İÇİN PODYUMA ÇIKIYOR!

»
ÜNLÜ MANKENLER ÇOCUK FELCİ İÇİN PODYUMA ÇIKIYOR!
Tüm Dünya'da 24 Ekim günü dünya "Polio günü" olarak kutlanıyor.

Polio’yu eradike eden ilk ülke Küba idi. Küba polioyu 1963 yılında eradike etti. Dünya Sağlık Örgütü polio (çocuk felci) eradikasyon programını 1988’de başlattı. Programın çok temel bir mantığı vardı: 0-5 yaş arasındaki bütün çocukları aşılamak.

Türkiye’de de polio günü kutlanmaya başlandı. “Çocuk Felcine son” adında düzenlenen defileye bir çok manken podyuma çıkacak.

Uğurkan Erez’in katkılarıyla gerçekleşecek defilede, Modacı Arzu Yetiş Kocatepe,Kareograf  Fatih Ömerciklioğlu gibi isimlerde görev alıyor. 25 Ekim Taksim Elite World İstanbul Hotel’de gerçekleşecek defilede toplanan gelir tamamen çocuk felcine aktarılacak. 13:30’da kokteylle başlayacak etkinlik 14:30’da yapılacak defileyle son bulacak. Defilenin baş mankenliğini Ece Gürsel yapacak.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AİDAZ'IN İNANILMAZ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR!25 Ekim 2019 Cuma 14:36
  • ÇAVUŞOĞLU: ABD’YE NOTA VERDİK!25 Ekim 2019 Cuma 13:06
  • TERÖRİST MAZLUM KOBANİ’NİN İADE TALEBİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA!25 Ekim 2019 Cuma 12:59
  • SAMSUN'LU AKP’Lİ BAŞKAN ZAM YAPMAYA DOYMUYOR!25 Ekim 2019 Cuma 12:48
  • MERYEM UZERLİ’DEN ŞOK İTİRAF!25 Ekim 2019 Cuma 12:30
  • HANDE ATAİZİ KURAL BOZDU! İŞTE O PAYLAŞIM!25 Ekim 2019 Cuma 12:15
  • ALEYNA TİLKİ YILDIZLARA KOMŞU OLDU! AYLIK KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!25 Ekim 2019 Cuma 11:58
  • EBRU YAŞAR KESENİN AĞZINI AÇTI! 260 BİN TL'LİK ALEV!25 Ekim 2019 Cuma 11:44
  • SEDA BAKAN KIZI İLE GEZMEDE... İŞTE LEYLA BEBEK!25 Ekim 2019 Cuma 11:21
  • İLKER İNANOĞLU’NUN KENDİSİNDEN 30 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ CESUR PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ!25 Ekim 2019 Cuma 11:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim