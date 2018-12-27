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Ünlü manken'in yeni yıl mesajı

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Ünlü manken'in yeni yıl mesajı
Top model Demet şener 2019'da evin de çocukları ve ailesiyle birlikte geçireceğini söyledi.

Türkiye'nin top modellerin den Demet şener 2019'un dünya da barış özgürlük huzur içerinde geçmesini, insanların çocukların mutlu, huzurlu bir dünya içinde yaşamasını  hayvanların eziyet görmediği  kadın cinayetlerinin olmadığı,4760e25a-11c1-4c36-b080-c683e2a29776.jpg  barış dolu bir yıl olmasını diliyorum.şeklinde konuştu. Şener " 2018 de en çok kadın cinayetlerinin olduğu bir yıl oldu artık kadın cinayetlerinin durması kadınların şiddete maruz kalmadığı bir yıl olmasını istiyorum" dedi.  geçtiğimiz günlerde instangram da çocougunun 15 günlük fotografını paylaşan ünlü model büyük beğeni topladı. 

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