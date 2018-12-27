Türkiye'nin top modellerin den Demet şener 2019'un dünya da barış özgürlük huzur içerinde geçmesini, insanların çocukların mutlu, huzurlu bir dünya içinde yaşamasını hayvanların eziyet görmediği kadın cinayetlerinin olmadığı, barış dolu bir yıl olmasını diliyorum.şeklinde konuştu. Şener " 2018 de en çok kadın cinayetlerinin olduğu bir yıl oldu artık kadın cinayetlerinin durması kadınların şiddete maruz kalmadığı bir yıl olmasını istiyorum" dedi. geçtiğimiz günlerde instangram da çocougunun 15 günlük fotografını paylaşan ünlü model büyük beğeni topladı.
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Ünlü manken'in yeni yıl mesajı
Top model Demet şener 2019'da evin de çocukları ve ailesiyle birlikte geçireceğini söyledi.
Etiketler: demet şener, 2019, yeni, yıl, mesajı
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Ünlü manken'in yeni yıl mesajıTop model Demet şener 2019'da evin de çocukları ve ailesiyle birlikte geçireceğini söyledi.
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