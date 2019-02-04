  • BIST 102.920
  • Altın 220,487
  • Dolar 5,2291
  • Euro 5,9855
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den hortum uyarısı

Ünlü manken iş adamıyla görüntülendi

»
Ünlü manken iş adamıyla görüntülendi
2013 yılında miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olan Tuğçe Aral yeni sevgilisi İş adamı Reşit bozkurt ile görüntülendi.

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak anılan Tuğçe Aral iş adamı Reşit bozkurt ile objektiflere takıldı. Ünlü iş adamı daha önce Ali ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Gülpınar ile anılmıştı.

screenshot_20190204-124446_2-002.pngscreenshot_20190204-124453_2-(1)-001.png

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bergüzar'a Arap ülkerinden teklif yağıyor03 Şubat 2019 Pazar 15:36
  • Metin reklam peşinde03 Şubat 2019 Pazar 15:16
  • Amine Gülşe'nin gelinliğine servet yatırdı03 Şubat 2019 Pazar 14:45
  • "Huzurlu bir hayat istiyorum"03 Şubat 2019 Pazar 12:09
  • Murat Başoğlu'na hapis şoku03 Şubat 2019 Pazar 11:25
  • Emina hamile mi?03 Şubat 2019 Pazar 10:49
  • Sana Polat Alemdar gibi olacağım!!02 Şubat 2019 Cumartesi 14:58
  • Eski eşine çiçek gönderdi02 Şubat 2019 Cumartesi 14:32
  • Meryem dünyaca ünlü markanın reklam yüzü oldu02 Şubat 2019 Cumartesi 12:57
  • Acun'u biran bile yalnız bırakmıyor02 Şubat 2019 Cumartesi 12:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim