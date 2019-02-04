Ünlü manken iş adamıyla görüntülendi

2013 yılında miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olan Tuğçe Aral yeni sevgilisi İş adamı Reşit bozkurt ile görüntülendi.

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak anılan Tuğçe Aral iş adamı Reşit bozkurt ile objektiflere takıldı. Ünlü iş adamı daha önce Ali ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Gülpınar ile anılmıştı.