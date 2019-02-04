Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak anılan Tuğçe Aral iş adamı Reşit bozkurt ile objektiflere takıldı. Ünlü iş adamı daha önce Ali ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Gülpınar ile anılmıştı.
- BIST 102.920
- Altın 220,487
- Dolar 5,2291
- Euro 5,9855
- İstanbul 15 °C
- Ankara 9 °C
- Ünlü manken iş adamıyla görüntülendi
- Maduro Erdoğan'a böyle seslendi
- Çipraz Türkiye konusunda AB'ye niçin çağrıda bulundu
- Osmanlı torunu devlet başkanı oluyor
- Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor
- Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor
- Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
- Yargıtay'dan otopark düzenlemesi
- "DSP benim yuvam"
- Cumhurbaşkanı yeni askerlik sistemi hakkın da önemli açıklamalar yaptı
- 26. Troya kültür sanat ödülleri açıklandı
- Malta vatandaşı değiliz
- Bir dargın bir barışık
- Mine Tugay'ın estetiksiz hali şaşırttı
- Demet tedbirli davrandı eldiven taktı
Ünlü manken iş adamıyla görüntülendi
2013 yılında miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olan Tuğçe Aral yeni sevgilisi İş adamı Reşit bozkurt ile görüntülendi.
Etiketler: tuğçe aral, reşit bozkurt, duygu gülpınar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ünlü manken iş adamıyla görüntülendi2013 yılında miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olan Tuğçe Aral yeni sevgilisi İş adamı Reşit bozkurt ile görüntülendi.
Malta vatandaşı değilizSabancı ailesinin bir çok ferdinin geçtiğimiz günlerde Malta vatandaşı olduğu haberleri gündeme gelmişti.
Bir dargın bir barışık‘O Ses Türkiye’nin sevilen iki ismi Murat Boz ile Hadise’nin dostluğuna nazar değdi.
Mine Tugay'ın estetiksiz hali şaşırttıGüzelliği ile herkesin beğenisini kazanan 40 yaşındaki oyuncunun seneler önce çekilen fotoğrafı hayranlarına küçük çaplı şok yaşattı.
Demet tedbirli davrandı eldiven taktıSon zamanlar da artan grip salgının dan kendini korumak için Demet Akalın tebdir aldı. Konser'den önce vatandaşla tokalaşan Akalın eldiven takarak tedbir aldı.
Kraliçe'nin takipçisi fırstlady'den daha fazlaGeçtiğimiz günler de Türkiye'ye ziyarette bulunan Ürdün kralı ve eşi kraliçe Rania Erdoğan'ın özel misafiri oldu. Hala İstanbul'da olan kraliçe instagram da 5 milyon takipçisiyle, firstlady Melanie Trump'tan daha fazla takipçiye sahip olması dikkat çekti
VİDEO GALERİ
- 12:41 - Ünlü manken iş adamıyla görüntülendi
- 12:26 - Maduro Erdoğan'a böyle seslendi
- 11:59 - Çipraz Türkiye konusunda AB'ye niçin çağrıda bulundu
- 11:39 - Osmanlı torunu devlet başkanı oluyor
- 11:02 - Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor
- 11:01 - Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor
- 11:00 - Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
- 10:56 - Yargıtay'dan otopark düzenlemesi
- 10:44 - "DSP benim yuvam"
- 10:28 - Cumhurbaşkanı yeni askerlik sistemi hakkın da önemli açıklamalar yaptı
- 10:22 - 26. Troya kültür sanat ödülleri açıklandı
- 10:08 - Malta vatandaşı değiliz
- 10:02 - Bir dargın bir barışık
- 18:21 - Mine Tugay'ın estetiksiz hali şaşırttı
- 16:25 - Demet tedbirli davrandı eldiven taktı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim