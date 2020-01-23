Ünlü Manken Hayranını Deşifre Etti.

Didem Soydan, Instagram'dan kendisine "Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum" diye mesaj atan bir takipçisini ifşa etti.

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Sosyal medyadan yaptığı iddialı paylaşımlar ve dikkat çeken açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Didem Soydan, bu kez kendisine Instagram'dan özel mesaj gönderen bir takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti.

Ünlü model Instagram'dan kendisine yapılmış olan bir tacizi yayınladı.

Bir takipçisi, Didem Soydan'a, “Merhaba nasılsın? Antalya’ya geliyor musun? Canım, hastayım sana. Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum” şeklinde bir mesaj gönderdi.

Bu mesajı alıntılayarak Instagram'ın hikaye bölümünden yayınlayan güzel model üzerine “Kötü bir haberim var, benimle seks yapmadan öleceksin” notunu yazdı.