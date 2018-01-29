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Ünlü manken Aysun Kayacı'nın babası mı?

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Ünlü manken Aysun Kayacı'nın babası mı?
Adana'da sokakta kurduğu çadırda cesedi bulunan Selahattin Altınöz'ün bir döneme damga vuran isimlerden Aysun Kayacı'nın babası olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Adana'nın Çukurova ilçesinde sokakta kurduğu çadırda tek başına yaşayan kimsesiz Selahattin Altınöz (62) ölü olarak bulundu. Altınöz'ün ünlü manken Aysun Kayacı'nın konuşmadığı öz babası olduğu iddia edildi.

CESEDİ MAHALLELİ TARAFINDAN BULUNDU

Sözcü'den Mehmet Serbes'in habeirne göre Adana'nın Toros Mahallesi 78179 Sokak'taki elektrik trafosunun yanına kurduğu çadırda yaşamını sürdüren ve mahalle sakinlerinin verdiği yemeklerle karnını doyuran Selahattin Altınöz, sabah saatlerinde kahvaltı getiren mahalleli tarafından ölü bulundu.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELİRLENECEK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Selahattin Altınöz'ün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Altınöz'ün cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AYSUN KAYACI'NIN BABASI MI?

Bu arada, Çadırda hayatını kaybeden Selahattin Altınöz'ün Aysun Kayacı'nın babası olduğu iddia edildi. Altınöz'ün kızı ile konuşmadığı için tek başına yaşadığı söylendi.

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