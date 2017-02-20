Ünlü komedyen ''Küçük Sohbetler''in konuğu oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin "İyileştiren Şeyler" temalı etkinliklerinden "Küçük Sohbetler"in konuğu oldu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin "İyileştiren Şeyler" temalı etkinliklerinden "Küçük Sohbetler"in konuğu oldu.

Bu yıl "İyileştiren Şeyler" teması altında gerçekleştirilen 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamındaki "Küçük Sohbetler" programında "Kahkaha ve Estetik" başlıklı sohbet toplantısı yapıldı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Cem Yılmaz komediden estetiğe pek çok konuyu konuştu.

"KOMEDYENİN ARKADAŞI AZDIR" Sohbete, komedinin seyirciyle üretilen bir şey olduğunu söyleyerek başlayan Cem Yılmaz, komedyen olmanın zorluklarını şu sözlerle anlattı:

"Komedide espriyi biz beraber üretiyoruz. Esprinin muhatabı olduğu zaman seyirci hiç zevk almıyor. Bu işin kuralı budur. Seyirci, şakanın kurbanı olmak istemiyor, irdelediğin şey olmak istemiyor; modelin olmak istiyor.

Mesela, teman bağnazlıksa, bunu dinliyor ve diyor ki, 'Bu ben değilim, yanımdaki'. Hepimiz öleceğiz diyorum, 'Tamam ama bu ben değilim ki, kesin yanımdaki gidecek'. Komedyenin bu anlamda arkadaşı da az. Hayat daha pamuk ipliğine bağlı diğer mesleklere göre."