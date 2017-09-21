İkili önceki gece Asmalımescit’teki bir restorandaydı. Flaşlar patlayınca paniğe kapılan Alkoçlar “Eyvah! Nereden buldular ki” diye söylenirken, Garipoğlu rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
- BIST 105.002
- Altın 146,315
- Dolar 3,5091
- Euro 4,1807
- İstanbul 26 °C
- Ankara 25 °C
- Tüketici güven endeksi açıklandı
- Büyükşehir'e ilçe nüfusu kadar iş başvurusu oldu
- Sergen Yalçın'ın hikayesini yazan İngiliz tarih öğrencisi şimdi de Alex'i yazacak
- Son dakika: Kulüpler Birliği toplantısı Ankara'ya alındı
- Kanser tedavisinde yeni yöntem: Canlı ilaçlar
- Doğubayazıt'ta 3 köy 'geçiçi güvenlik bölgesi' ilan edildi
- Rus Lukoil'den Türk şirketle işbirliği anlaşması
- 'Kadınların arkasından ıslık çalmak' yasaklanacak!
- Cinsel istismar sanığı öğretmene 25 yıl hapis cezası
- Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülükleri arttı
- Messi Real Madrid kadar gol attı!
- Borç yapılandıranlar dikkat! Son gün 2 Ekim
- Son dakika... İstanbul Adliyesi'nde polis havaya ateş açtı
- İrem Derici'nin sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
- Güzide Duran Ayşe Hatun Önal’a: ‘Beni kıskanmaktan gebereceksin’
Ünlü ismin panik anları “Eyvah! Nereden buldular ki”
Aslışah Alkoçlar ile Kasım Garipoğlu, üç aylık ayrılığın ardından barıştı.
Etiketler: İstanbul, Asmalımescit, Aslışah Alkoçlar, Kasım Garipoğlu, magazin haberleri, haberler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İrem Derici'nin sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldiSalı günü yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı İrem Derici’nin sağlık durumuyla ilgili Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran açıklama yapıldı.
Güzide Duran Ayşe Hatun Önal’a: ‘Beni kıskanmaktan gebereceksin’Güzide Duran’dan eski dostu Ayşe Hatun Önal’a zehir zemberek sözler: ‘Beni kıskanmaktan gebereceksin’
Ünlü ismin panik anları “Eyvah! Nereden buldular ki”Aslışah Alkoçlar ile Kasım Garipoğlu, üç aylık ayrılığın ardından barıştı.
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğününde şıklık yarışıFransa-Marsilya'da nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, St. Tropez'de düğün yaptı.
Erdem Kınay'ın eşi evi terk ettiMüzisyen Erdem Kınay’ın, 2014’te evlendiği Sinem Kınay’a ihanet ettiği, Faslı bir şarkıcı ile birlikte olduğu dedikodusu uzun zamandır müzik dünyasında konuşuluyordu.
FOTO GALERİ
- 11:59 - Tüketici güven endeksi açıklandı
- 11:57 - Büyükşehir'e ilçe nüfusu kadar iş başvurusu oldu
- 11:51 - Sergen Yalçın'ın hikayesini yazan İngiliz tarih öğrencisi şimdi de Alex'i yazacak
- 11:50 - Son dakika: Kulüpler Birliği toplantısı Ankara'ya alındı
- 11:48 - Kanser tedavisinde yeni yöntem: Canlı ilaçlar
- 11:46 - Doğubayazıt'ta 3 köy 'geçiçi güvenlik bölgesi' ilan edildi
- 11:45 - Rus Lukoil'den Türk şirketle işbirliği anlaşması
- 11:43 - 'Kadınların arkasından ıslık çalmak' yasaklanacak!
- 11:42 - Cinsel istismar sanığı öğretmene 25 yıl hapis cezası
- 11:39 - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülükleri arttı
- 11:37 - Messi Real Madrid kadar gol attı!
- 11:34 - Borç yapılandıranlar dikkat! Son gün 2 Ekim
- 11:32 - Son dakika... İstanbul Adliyesi'nde polis havaya ateş açtı
- 11:21 - İrem Derici'nin sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
- 11:12 - Güzide Duran Ayşe Hatun Önal’a: ‘Beni kıskanmaktan gebereceksin’
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim