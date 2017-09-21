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Ünlü ismin panik anları “Eyvah! Nereden buldular ki”

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Ünlü ismin panik anları “Eyvah! Nereden buldular ki”
Aslışah Alkoçlar ile Kasım Garipoğlu, üç aylık ayrılığın ardından barıştı.

İkili önceki gece Asmalımescit’teki bir restorandaydı. Flaşlar patlayınca paniğe kapılan Alkoçlar “Eyvah! Nereden buldular ki” diye söylenirken, Garipoğlu rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

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