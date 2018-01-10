Ünlü İsimleri Soyan 'Kaptan' Yakalandı

Zonguldak’tan cezaevinden firar ettikten sonra İstanbul’da aralarında Hasan Cemal, Nasuh Mahruki ve Bülent Korkmaz'ında bulunduğu 44 kişinin evine girerek 2 milyon TL’lik hırsızlık yapan, 11 hırsızlıktan da hakkında yakalama kararı olan Gültekin A., hırs

Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy’ün de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde peş peşe evlerden hırsızlık olayları yaşanması üzerine Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Evlerde ve evlerin bulunduğu sokaklarda kamera incelemesi yapıldı. Parmak izi incelemesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin 45 yaşındaki Gültekin A. olduğu belirlendi. Gültekin A. 2013 yılında hırsızlık suçlamasıyla düzenlenen operasyonda kaçarken bacağını kırmış ve cezaevine girmişti. Gültekin A.’nın geçtiğimiz haziran ayında Zonguldak Devrek Cezaevi’nden firar ettiği tespit edildi. Hırsızlık olayları haziran ayından itibaren artış göstermişti. Ekipler, Gültekin A.’yı yakalamak için Beykoz’daki evini fiziki takip altına aldı. Ancak eve gelmediği anlaşıldı. Cep telefonu da kullanmadığı saptanan Gültekin A.’nın yaptığı hırsızlık olaylarının ardından günlük kiralık evlerde kaldığı, ailesine de şehir dışında çalıştığını söylediği tespit edildi.

Önceki gün, Şişli’den emniyete hırsızlık ihbarı geldi. Ev soyulmuştu. Polis, eve pencereden girildiğini belirledi. Bu tarz Gültekin A.’nın tarzına benziyordu. Polis hemen aynı bölgede hırsızlık olayından sonra kiralanan günlük kiralık dairelere yöneldi. Hırsızlık yapılan evin yakınında bir dairenin kiralandığı belirlendi. Daire fiziki takip altına alındı. Fiziki takipte, Gültekin A.’nın evde olduğu belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda bir süre yolcu motorlarında çalıştığı için lakabı 'Kaptan' olan şüpheli Gültekin A. yakalandı.

ÜNLÜLERİN EVLERİNE DE GİRMİŞ

Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelinin, aralarında gazeteci Hasan Cemal, Nasuh Mahruki ve eşi Mine Mahruki'nin evleri ile Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın evinin de bulunduğu, toplamda 44 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlendi. Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy ve Tuzla'da hırsızlık yapan şüphelinin gündüz boş olduğunu tahmin ettiği evlere pencere camlarını kırarak girdiği ve hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin Çengelköy'de ki M.A. adlı kişinin evinden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı, toplamda ise çaldıklarının değerinin 2.5 milyon lirayı geçtiği öğrenildi.

Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalanan şüphelinin bir olayda ev sahibinin elinden pencereden atlayarak kurtulduğu bir başka olayda ise güvenliğin müdahalesi sonucu lüks siteye giremeden olay yerinden ayrıldığı görüldü.

11 hırsızlık olayından da hakkında yakalama kararı olduğu anlaşılan Gültekin A. adliyeye sevk edilirken, evlerine girdiği ünlü isimler soruldu. Gültekin A., “Valla farkında değilim, pişmanım.” Dedi. Gültekin A.’nın kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olduğu da belirtildi.