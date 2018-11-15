Ünlü isimleri buluşturan ev partisi

Modacı Tuvana Büyükçınar, “Tuvanam X Trendyol X Magnum” adlı özel koleksiyonunu Tarabya’daki evinde verdiği partiyle ünlü dostlarına tanıttı.

Modacı Tuvana Büyükçınar, “Tuvanam X Trendyol X Magnum” adlı özel koleksiyonunu Tarabya’daki evinde verdiği partiyle ünlü dostlarına tanıttı.

Tuvana Büyükçınar, Trendyol ve Magnum markasıyla işbirliği yaparak özel bir koleksiyona imza attı.

Ünlü modacı, “Tuvanam X Trendyol X Magnum” adlı özel koleksiyonun tanıtımını ise Tarabya’daki evinde verdiği özel bir partiyle yaptı. Basına kapalı gerçekleşen partiye aralarında Dilan Çiçek Deniz, Hazal Kaya, Şeyma Subaşı, Seda Bakan, Ceylan Çapa, Burcu Esmersoy, Ebru Akel, İdil-Mert Fırat ve Raşit Bağzıbağlı’nın da olduğu ünlü isimler katıldı.

Davette oyuncu ve sunucu Şebnem Dönmez sürpriz yaparak şarkı söyledi.

Hazal Kaya meme kanseri tedavisi gören annesi Ayşegül Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.