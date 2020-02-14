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Ünlü isimleri bir araya getiren gala!

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Ünlü isimleri bir araya getiren gala!
Başrollerini Tuvana Türkay ve Onur Tuna’nın paylaştığı “Ağır Romantik” filminin galası önceki akşam yapıldı.

 

GECCE

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    Deniz Denizciler’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu “Ağır Romantik” önceki akşam izleyici ile buluştu.

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    Tuvana Türkay ve Onur Tuna’nın yanı sıra oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Durul Bazan, Sermiyan Midyat, Servet Pandur ve Gazanfer Ündüz’ün yer aldığı filmin galası Torun Center’da yapıldı. Film oyuncuları gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

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    Çok eğlenceli bir set geçirdiklerini belirten Onur Tuna, “Canlandırdığım Kerem, bir hırsız çetesinin başı. Kerem’in âşık olduktan sonra nasıl bir değişim yaşadığına şahit olacağız” dedi.

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    Tuvana Türkay, herkesin içini ısıtacak bir projeyle sinemaseverlerin karşısına çıkacaklarını söyledi: “14 Şubat’ta herkesin içini ısıtacak, şimdiye kadar karşılaştıkları romantik komedilerden farklı bir iş çıktı ortaya. Ters köşe olan, arafta kalmış ilişkilere sahip insanlara yol açabilecek bir hikayeyle karşılaşacak insanlar.”

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    İYİLİK KAZANACAK Altan Erkekli, dünyada her zaman iyiliğin kazanacağına inandığını söyledi. Usta oyuncu, “Bu filmde, dünyada her zaman karaların olmayacağını, beyazların karaların üzerini kaplayacağını ve iyiliğin her zaman kazanacağını anlatmak için yer aldım. Aşk ve sevgi, bu sevgiye emek veren herkesle bunları anlatmaya çalıştık” dedi.

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    Film gösteriminde Müslüm Gürses’in “Seni Yazdım Kalbime” şarkısını seslendiren Tuvana Türkay, finalde ayakta alkışlandı.

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    Ayça İnci

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    Seçkin Piriler

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    Özgen Danyal - Hüseyin Avni Danyal

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