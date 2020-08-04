Ünlü isimlere Dior şoku!

Fransız moda devi Dior, Burcu Esmersoy, Buse Terim, Rachel Araz ve Dila Tarkan gibi isimlere reklam tanıtımı için yolladığı ürünleri geri istedi. Şoke olan ünlüler, pahalı parçaları yetkililere iade etti.

Fransız moda devi Dior, yazlık ürünlerini tanıtmak için sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerle anlaştı. O isimler arasında, sunucu Burcu Esmersoy, Buse Terim, sosyetik güzeller Rachel Araz ve Dila Tarkan vardı. Bu ünlüler, Dior'un ürünlerini giyip Instagram hesaplarında tanıttı. Sanal alemde yapılan reklamlardan sonra ünlüler, ürünlerin temelli kendilerinde kalacağını sandı. Ancak iddiaya göre Dior, bu isimleri arayıp "Ürünleri geri yollayın" çağrısı yaptı. Şoke olan güzeller ise pahalı parçaları yetkililere iade etmeye başladı...