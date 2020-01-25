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Ünlü isimler deprem sonrası yaşadıkları acıyı sosyal medyada paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'

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Ünlü isimler deprem sonrası yaşadıkları acıyı sosyal medyada paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından üst üste paylaşımlar yaptı.
ACUN ILICALI

    ACUN ILICALI

    Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle…

    DOĞA RUTKAY

      DOĞA RUTKAY 

      Can kaybı sayısı gitgide artıyor sabah olana dek her saniye artacak üzüntüsünden gözümü kırpamadım bile... Ne acı bir durumun içindeyiz.

      ENGİN ALTAN DÜZYATAN

        ENGİN ALTAN DÜZYATAN 

        Elazığ’ da meydana gelen Malatya ve civar şehirleri de etkileyen deprem çok üzücü... Can kayıpları için Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar, dualarımız can kaybının artmaması için… Milletimizin başı sağ olsun.

        DEMET AKALIN

          DEMET AKALIN 

          Geçmiş olsun Elazığ! Biz ne yapabiliriz gerçekten çok üzücü ve çaresiz kalmak.

          MUSTAFA SANDAL

            MUSTAFA SANDAL 

            Yürekler burkuldu. Elazığ için dualarımız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum

            HÜLYA KOÇYİĞİT

              HÜLYA KOÇYİĞİT 

              Tüm dualarımız, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha yaşatmasın. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Elazığ.

              MAHSUN KIRMIZIGÜL

                MAHSUN KIRMIZIGÜL 

                Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar, geride kalan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

                NEBAHAT ÇEHRE

                  NEBAHAT ÇEHRE 

                  Kalbimiz de dualarımız da sizin için

                  FAZIL SAY

                    FAZIL SAY 

                    Kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, sayının artmaması umuduyla.

                    NAZAN ÖNCEL

                      NAZAN ÖNCEL 

                      Geçmiş olsun Elazığ

                      İSMAİL BAKİ TUNCER

                        İSMAİL BAKİ TUNCER 

                        Çok büyük geçmiş olsun

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