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- Ünlü isimler deprem sonrası yaşadıkları acıyı sosyal medyada paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'
- Deprem Kahini Uyarmıştı
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremi ile ilgili ilk açıklama
- Elazığ'da çok şiddetli deprem! Ölü ve yaralı sayısı...
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Ünlü isimler deprem sonrası yaşadıkları acıyı sosyal medyada paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından üst üste paylaşımlar yaptı.
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Ünlü isimler deprem sonrası yaşadıkları acıyı sosyal medyada paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından üst üste paylaşımlar yaptı.
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VİDEO GALERİ
- 11:11 - Ünlü isimler deprem sonrası yaşadıkları acıyı sosyal medyada paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'
- 10:29 - Deprem Kahini Uyarmıştı
- 10:15 - Yer Kabuğu Kırılmış Olabilir
- 10:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremi ile ilgili ilk açıklama
- 09:53 - Elazığ'da çok şiddetli deprem! Ölü ve yaralı sayısı...
- 23:56 - ELAZIĞ'DA 225 YARALI
- 23:50 - ELAZIĞ’DA ŞİDDETLİ DEPREM YÜZDEN FAZLA BİNA YIKILDI
- 18:55 - Tüm Dünya Wuhan Virüsü’ne Karşı Alarmda
- 18:46 - HSK: 400 Hakim ve Savcı Hakkında Soruşturma Devam Ediyor
- 18:42 - Beşiktaş Sergen Yalçın İle Anlaştı
- 18:39 - ERDOĞAN’DAN MARKEL’E SIRÇALI SARAY AYNASI
- 18:32 - Deprem İçin Mobil Uyarı Uygulaması
- 18:28 - Neden Gazetecilerin Kartları İptal Edildi?
- 18:25 - Doruk Doğrusöz'den ilginç itiraf: Tuvalete gidince Sevda kocacım özledim diye mesaj atıyor
- 18:16 - Kılıçdaroğlu: Hiç kimse Uğur Mumcu'nun açtığı yoldan yürüyüşümüzü engelleyemez
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