Ünlü işadamlarının iddianamesi mahkemede

İzmir`de, FETÖ soruşturmaları kapsamında örgüte finans desteği sağladıkları iddiasıyla tutuklanan iş adamları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk, Şeref Sipahi ve Kamil Karakaş hakkında hazırlanan iddianame İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İzmir'de, FETÖ soruşturmaları kapsamında örgüte finans desteği sağladıkları iddiasıyla tutuklanan iş adamları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk, Şeref Sipahi ve Kamil Karakaş hakkında hazırlanan iddianame İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İzmir'de, 15 Temmuz darbe girişimin ardından, ünlü iş adamları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk, Şeref Sipahi ve Kamil Karakaş tutuklanmıştı. FETÖ örgütüne finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanan iş adamları hakkındaki iddianamede önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcı Zafer Dur, dört önemli isimle ilgili soruşturma dosyasını ayırdı. Savcı, iş adamları hakkında hazırlanan iddianameyi İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Öte yandan savcı Dur'un, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan diğer şüpheliler ile ilgili iddianame çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Küçükbay ile Kavuk'un neden suçlandıkları ile ilgili diğer detaylar da, mahkemenin iddianameyi kabul etmesinden sonra ortaya çıkacak.