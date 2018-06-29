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Ünlü iş adamı yaşamını yitirdi

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Ünlü iş adamı yaşamını yitirdi
ENKA Holding’in kurucusu Şarık Tara, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara, tedavi gördüğü hastanede saat 19.25 sularında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Şarık Tara, 88 yaşındaydı.

Tara'nın cenaze töreni 30 Haziran Cumartesi günü öğle namazına müteakip yapılacak.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Acıbadem Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran'da kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınan iş adamı Şarık Tara'nın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Metin Uzun, "Şarık Tara, 2 Haziran tarihinden itibaren kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınmıştı. Maalesef bugün saat 19.19'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

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