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Ünlü İş Adamı İle Yakalandı

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Ünlü İş Adamı İle Yakalandı
Güzel mankenin ünlü iş adamı Faruk Çolakoğlu ile olan ilişkisi kanıtlandı.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya giden ünlü manken Özge Ulusoy, kalbinin boş olmadığını ima eden bir paylaşımda bulundu.

Ulusoy'un kalbindeki ismin ünlü İş İnsanı Faruk Çolakoğlu olduğu ve gizlice buluştukları iddia edildi.

Aşklarının gizli kalmasını isteyen ikili, Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında yayınlanan fotoğraf ile ifşa oldu.

Geçtiğimiz sene bir söyleşide "Fakir birisiyle olmam" imasında bulunan 36 yaşındaki modelin yeni sevgilisinin de bir iş adamı olması dikkatlerden kaçmadı.

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