Ünlü iş adamı Gültekin'i öldüren 3 kişinin kimliği tespit edildi

İş adamı Ali Rıza Gültekin'in, Beşiktaş'ta başından tek kurşunla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 saldırganın kimliği belirlendi.

Polis, Gültekin'i vuran kişilerin Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. olduğunu tespit etti. DHA'nın haberine göre, olaydan sonra kaçan saldırganlar her yerde aranırken, cinayetin nedeni henüz belirlenemedi.

POLİS KORUMASININ YANINDA ÖLDÜRMÜŞLER

Cinayet sırasında Gültekin'in beraberinde resmi polis koruması olduğu öğrenildi. Savcılık, koruma polisi ile içeride bulunan emekli bir polisin tabancalarına incelenmek üzere el koydu. Olay anında içeride bulunan 21 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ARACINA YAPILAN SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULMUŞTU

Ali Rıza Gültekin, 2015 yılında Beykoz'da lüks otomobili ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramış ve saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Gültekin ayrıca futbolda şike soruşturmasında, 2010 yılı Mart ayında tutuklanmış, 4 ay Metris Cezaevi'nde yattıktan sonra 23 Temmuz 2010 tarihinde tahliye edilmişti.

2012’DE SATIN ALMIŞTI

İşadamı Gültekin, 2012'de satın aldığı erkek giyim markası Crispino ile adından söz ettirdi. Crispino markası ile 100 mağaza açma hedefi olduğunu açıklayan Gültekin'in, ünlü markayı devrettiği anlaşıldı. Gültekin, Avusturya'da 20 yıl kadar restoran işletmişti.