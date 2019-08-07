ÜNLÜ İLAHİYATÇIDAN, DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Ünlü ilahiyatçı Nİhat Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı apartman fotoğrafına duygu dolu bir not yazarak takipçilerini hüzünlendirdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Nihat Hatipoğlu, anne ve babasının eskiden yaşadığı apartmanın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak, duygu dolu bir not ekledi.Instagram hesabından anne ve babasının eskiden yaşadığı apartmanın fotoğrafını yayınlayan Nihat Hatipoğlu, "Bazılarına hiç bir şey anlatmaz. Bazılarına çok şey... Hatırası cihana değer. Baba ve annenizin bir zamanlar oturduğu bir apartman. Bir balkon. Yanından geçerken kim bilir ne hissedersiniz.'Dinle, bu ney neler hikayet eder, ayrılıklardan nasıl şikayet eder..." ifadelerini kullandı.Hatipoğlu'nun takipçileri fotoğrafa yorum ve beğeni yağdırdı.