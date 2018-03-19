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ÜNLÜ GÜZEL AYRILDI!

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ÜNLÜ GÜZEL AYRILDI!
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve evlilik hazırlığı yaptığı stil danışmanı Rabia Yaman sürpriz bir kararla ayrıldı.

Star Tv’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ adlı magazin programının haberine göre son günlerde sık sık tartışan ünlü çiftin arasının açıldığı ve yüzük attığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silen ikili takipleşmeyi de bıraktı.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz günlerde iki yıldır birlikteliğini sürdürdüğü Rabia Yaman ile evlilik kararı almış, aile arasında bir nişan töreni yaparak evliliğe ilk adımı atmıştı.


Nişan sonrası görüntülenen Rabia Yaman, “Aile arasında yüzük taktık, ilk adımı attık. Evlilik tarihi belli değil” demişti.

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