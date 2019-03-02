Ünlü markanın reklam yüzü olan genç ve başarılı oyuncular ülkemizde kadınların e erkeklerin eşit olmasına dikkat çekmek amacıyla bugünden itibaren sosyal medya hesaplarfını kapattılar. Güzel ünlüler takipçilerini merakta bırakmamak adına reklam filmiyle duyurdular.
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Ünlü genç oyuncular neden instagram hesaplarını kapattılar
Son yıllarda ekranlarda boy gösteren başarılı oyuncular'dan Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Melisa Şenolsun kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek için 8 mart dünya kadınlar gününe kadar sosyal medyada biz yokuz dediler.
Etiketler: dilan çiçek deniz, hazar ergüçlüğ, melisa şenolsun, dünya kadınlar günü
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Ünlü genç oyuncular neden instagram hesaplarını kapattılarSon yıllarda ekranlarda boy gösteren başarılı oyuncular'dan Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Melisa Şenolsun kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek için 8 mart dünya kadınlar gününe kadar sosyal medyada biz yokuz dediler.
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- 15:13 - Sancaktepe'de soba faciası: 2 kardeş hayatını kaybetti
- 15:04 - Gerilim tırmanıyor
- 14:41 - Çanakkale de 3.7 büyüklüğünde deprem
- 12:08 - Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı 2 kişi öldü 24 kişi yaralandı
- 12:01 - Meteorolojiden yağış uyarısı
- 11:58 - Serdar Ortaç dolandırıldı mı?
- 11:38 - "Büyük bir devrim yapacağız"
- 11:11 - Paris Türk yapımı filmde!
- 10:54 - Asena mahkeme kararını beğenmedi
- 20:04 - Şenol Güneş'in yerine Beşiktaş'a kim gelecek?
- 19:59 - Eren Erdem davasında karar
- 17:42 - SUÇ CEZA VE DE RUH SAĞLIĞI
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