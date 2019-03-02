Ünlü genç oyuncular neden instagram hesaplarını kapattılar

Son yıllarda ekranlarda boy gösteren başarılı oyuncular'dan Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Melisa Şenolsun kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek için 8 mart dünya kadınlar gününe kadar sosyal medyada biz yokuz dediler.

Ünlü markanın reklam yüzü olan genç ve başarılı oyuncular ülkemizde kadınların e erkeklerin eşit olmasına dikkat çekmek amacıyla bugünden itibaren sosyal medya hesaplarfını kapattılar. Güzel ünlüler takipçilerini merakta bırakmamak adına reklam filmiyle duyurdular.