Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı!

Ünlü gece kulübü Reina'ya giren saldırganın uzun namlulu silahla rastgele ateş açması sonucu çok sayıda insan yaşamını yitirdi.

Beşiktaş Ortaköy'de ünlü gece kulübü Reina'da silahlı saldırgan dehşeti yaşandı. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan saldırgan 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçeride yeni yıl kutlaması için bulananların üzerine kurşun yağdırması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan saldırgan kaçmayı başardı. Yaralılar ambulanslanla çevre hastanelere kaldırıldı.

Gece kulübü çevresinde önlem alan polis olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 39 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 69 YARALI VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'a geldi. Olay yerine gidecek olan Soylu, havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soylu, "39 insanımız hayatını kaybetti. 21'inin kimliği belirlendi. 18'inin kimlik tespit çalışması ise devam ediyor. Hayatını kaybedenlerden 15-16'sı yabancı uyruklu 5'i Türk vatandaşı. Saat 01.15 sıralarında gerçekleşen terör saldırısında 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Tedavi görenlerden 4'ünün durumu ağır olarak 1'i çok ağır olarak bize bildirildi. Elbetteki bir terör saldırısı ile karşı karşıyayız, haince sivil insanlara karşı milletin yılbaşı umutlarını tazelediği bir zamanda savunmasız akıllarından geçmeyen alçakça bir saldırı.. Teröristin arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın zamanda ele geçireleceğini umut ediyoruz. Örgütü tespit etmek için detaylı çalışmalar devam ediyor." şeklinde konuştu



İSTANBUL VALİSİ'NDEN 'SALDIRI' AÇIKLAMASI

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada terör saldırı gerçekleşti. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş'ta saldırının yaşandığı gece kulübüne gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda da bulunan Şahin, "Gece 01.15 sıralarında bir eğlence merkezimizde bir terörist, uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, ardında da bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmiştir. Maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, sadece yılbaşını kutlamak üzere gelmiş masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. En az şu ana kadar 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir tanesi polis memuru. En az 40 yaralımız hastanede tedavi altındadır. Araştırmalar yapılıyor. Bundan sonra detaylı açıklamalar yapılacak" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Bozdağ, “İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı/sabır, yaralılara şifa diliyorum. İstanbul'daki menfur terör saldırısını yapan teröristi, saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum. Bu, Türkiye'mize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Hiçbir terör saldırısı, birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek,Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğraşamayacaktır. Terörün kökünü kazımak için Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek/terörü, bitirecektir” ifadelerini kullandı.

POLİS GECE KULÜBÜNÜ KARADAN VE DENİZDEN SARDI

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırı sonrası polis gece kulübünü hem karadan hem de denizden sardı. Öte yandan gece kulübünde bulunanların bazılarının denize atladığı ve deniz polisinin vatandaşları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Ortaköy'de bulunan gece kulübüne silahlı saldırı sonrası polis gece kulübüne saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Polis karadan gece kulübünün etrafını sararken, deniz polisi de denizden olaya müdahale etti. Öte yandan gece kulübünden bulunan bazı vatandaşların saldırıdan kurtulmak için denize atladığı deniz polisinin de şahısları kurtarma çalışması yaptığı öğrenildi.

ADLİ TIP ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini almak için Yenibosna'daki Adalet Bakanlığı Adli Tıp Müdürlüğüne geldi. Acılı ailelerin işlemler için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürüyor.

YARALILARIN YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE BEKLİYOR

Ortaköy'deki terör saldırısının ardından kaldırıldıkları hastanede tedavileri tamamlanan 3 kişi taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisi başka bir hastaneye sevk edildi, tedavileri biten 3 kişi ise evlerine gönderildi.

Hastane bahçesinde bekleyen bazı vatandaşlar da yakınlarının durumuna ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

Bu arada Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililer de hastaneye gelerek yaralılar arasında vatandaşlarının bulunup bulunmadığını öğrenmeye çalıştı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra bölgedeki bazı özel hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisine de devam ediliyor.

SALDIRGANIN OLAY YERİNE GELDİĞİ TAKSİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Beşiktaş'taki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi emniyete götürüldü.

Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığın terör saldırısında saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü.

SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ GECE KULÜBÜNÜN YÜKSEKTEN GÖRÜNTÜSÜ

Ortaköy'de saldırının gerçekleştiği gece kulübü yüksekten böyle görüntülendi. Hareketliliğin sürdüğü gece kulübünün çevresinde çok sayıda polis ekibinin olduğu görülüyor. Deniz de ve 15 Temmuz şehitler köprüsünde de polisin önlem aldığı kameraya yansıdı.

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA YAYIN KISITLAMASI

RTÜK, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, 15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde "milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda" geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtilerek, "01/01/2017 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen silahlı saldırının da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden söz konusu olayla ilgili, geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Medya hizmet sağlayıcıları tarafından; anılan saldırıya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması ve bu çerçevede; saldırıya ilişkin olarak, saldırı sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlar yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur."