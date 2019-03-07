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Ünlü gazeteci Ertuğrul Akbay kansere yenik düştü

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Ünlü gazeteci Ertuğrul Akbay kansere yenik düştü
Türkiye'nin sevilen ismi araştırmacı gazeteci-yazar ve SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay, hayatını kaybetti.

Duayen gazeteci Ertuğrul Akbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

SÖZCÜ ailesi olarak Ertuğrul Akbay’a Allah’tan rahmet, ailesine de sabır diliyoruz.

İLK TÖREN GAZETE BİNASINDA

80 yaşında gözlerini yuman Ertuğrul Akbay için yarın sabah saat 10:30'da Halkalı'daki Sözcü Gazetesi binasında tören düzenlenecek.

CUMA NAMAZININ ARDINDAN ZİNCİRLİKUYU'DA DEFNEDECEĞİZ

Akbay'ın naaşı burada düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığındaki Zincirlikuyu Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.

DUAYEN GAZETECİ ERTUĞRUL AKBAY’IN HAYATI

Halit Ertuğrul Akbay, 1939 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet spor servisinde başladı. Daha sonra Günaydın'da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı.

Gölge Adam olarak da iş dünyasındaki yolsuzlukları ortaya çıkartması mesleğindeki ününe ün kattı.TÜRK basınında “röportaj” deyince akla ilk gelen isimlerden biridir Ertuğrul Akbay. Hollywood starlarından, dünya liderlerine, Kongo‘daki Pigme'lerden, güzellik kraliçelerine kadar “atlatma” röportajlarda hep onun imzası vardır. Celal Bayar‘dan Süleyman Demirel‘e, Bülent Ecevit‘e, Necmettin Erbakan‘a ve Turgut Özal‘a kadar ‘çok özel' röportajlar yaptı.

1985 yılında “Gölge Adam” adında gazete çıkarmaya başladı.

8 Kasım 1989 tarihinde Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı.

2013 yılında yazdığı Yaş 75 Yolun Yarısı adlı kitabı büyük ilgi gördü.

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