Ünlü futbolcu'nun içinde bulunduğu uçak kayboldu

Premier Lig ekiplerinden Cardiff'e transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye götüren uçak Manş Denizi üzerinde radardan kayboldu

Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'tan Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olan futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu. Uçakta Sala ile birlikte bir kişinin daha bulunduğu belirtildi.

Ara kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve bir geminin katıldığı ancak uçaktan iz bulunamadığı bildirildi. Yerel saatle dün akşam 19.15'te Fransa'dan kalkan uçakla bağlantının kesilmesi üzerine 20.23'te arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı, ancak hava ve deniz koşullarının zorlaşması üzerine çalışmalara gece 02.00'da son verildiği ifade edildi.

Guernsey polisi, arama çalışmalarının bu sabah itibariyle yeniden başladığını ancak henüz bir sonuç alınamadığını açıkladı.

28 yaşındaki Arjantinli golcü, Cardiff City'e 17 millyon euroya transfer olarak kulüp rekoru kırmıştı. Yıldız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda eski takım arkadaşlarıyla fotoğrafını 'Hoşçakalın' notuyla paylaşmıştı.

Cardiff kulübünden Sky News'e yapılan açıklamada, Emiliano Sala ile ilgili çıkan haberlerin araştırıldığı belirtildi.