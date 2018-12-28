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Ünlü futbolcu kızını kaybetti

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Ünlü futbolcu kızını kaybetti
Eski Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'nun kızı hayatını kaybetti.

 Sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wahda'ya transfer olan Fernandao kötü bir olayla sarsıldı. Brezilyalı oyuncunun kızı hayatını kaybetti. Arabistan ekibinin resmi Twitter hesabından duyurulan habere göre yıldız oyuncu üzücü haberin ardından ülkesine gitti.

Fenerbahçe Kulübü de Fernandao için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda "Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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