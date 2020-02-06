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ÜNLÜ FUTBOLCU BÖYLE İFŞALANDI

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ÜNLÜ FUTBOLCU BÖYLE İFŞALANDI
Özel hayatı çalkantılı bir dönem geçiren Dorukhan Toköz'ün başı bu kez Enise Sude isimli modelin ifşalarıylar dertte...

    Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz, bu kez sosyal medya mesajlarıyla gündeme geldi.

     
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      Enise Sude isimli Instagram kullanıcısı, Dorukhan Toköz'ün kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek sosyal medyanın gündemine oturdu.

       
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        "Türk müsün?" diyerek Enise Sude isimli kullanıcıya mesaj attığı iddia edilen Dorukhan Toköz'ün sohbetin sonunda genç kadınla buluşmak istediği öne sürüldü.

         
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          Bu davet üzerine genç kadının "Herhalde sen benim kaç futbolcuyu ifşa ettiğimi görmedin" mesajıyla karşılaştığı belirtilen milli futbolcunun geri adım attığı ve gönderdiği mesajları sildiği iddia edildi.

           
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            Enise Sude isimli kullanıcı, Dorukhan Toköz'le arasında geçen diyalogları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

             
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              "Bu gidişle takım oluşturacağım galiba. R nedir, nasıl yapılır?" mesajlarıyla milli yıldızın geri adım attığını belirtti.

               
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                Ortaya çıkan mesajlaşma görüntülerinin ardından Dorukhan Toköz, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı ve böyle bir mesajlaşmanın kesinlikle yaşanmadığını ve gerekli hukuki işlemleri başlattığını söyledi.

                 
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                  İşte Dorukhan Toköz'ün iddialara ilişkin verdiği cevabın tamamı...

                   
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                    Enise Sude, daha önce de Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Mor'un attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelmiş ve "Bazıları ifşalanmayı hak etti" mesajını yazarak Emre Mor'u Snapchat üzerinden engellediğini gösteren fotoğrafı paylaşmıştı.

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