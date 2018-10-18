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Ünlü fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti

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Ünlü fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti
İstanbul fotoğraflarıyla hafızalara kazınan, dünyaca ünlü birçok kişiyi fotoğraflayan efsanevi foto muhabiri Ara Güler, dün gece tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşama veda etti.

“Sanat olmasına gerek yoktur fotoğrafın. Fotoğraf tarih olayıdır. Tarihi zaptediyorsun. Bir makine ile tarihi durduruyorsun” diyen usta fotomuhabiri Ara Güler, dün 23.20’de tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Doktor Zafer Gökay, Güler’in yakınlarına yaptığı açıklamada, “Serviste üç kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği” dedi.

Yakın arkadaşı gazeteci Coşkun Aral ise “Türkiye’nin ve dünyanın başı sağolsun. Bütün dünyanın tanıdığı kendi kuşağının tanıdığı en önemli fotoğrafçılardan biriydi. Her zaman mütevazı bir insandı. Çok önemli bir insanı kaybettik” dedi.

Ara Güler, 16 Ağustos 1928’de İstanbul’da doğdu. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her alanında çalıştı. 1950’de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne devam etti.

SEVENLERİ HASTANEYE AKIN ETTİ

Duayen foto muhabiri Ara Güler'in, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri hastaneye akın etti.

Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler'in vefat ettiği Florence Nightingale Hastanesi'ne Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, foto muhabiri Coşkun Aral, asistanı Fatih Aslan, gazeteciler, meslektaşları ve sevenleri geldi. Büyük üzüntü yaşayan sevenleri, Güler'in yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Güler'in cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

 

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