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Ünlü Fitness Modeli Türkiye'de

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Ünlü Fitness Modeli Türkiye'de
"The Show Turkey" fitness yarışma programı için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü fitness modeli Michelle Lewin, özel açıklamalarda bulundu."

Instagram'da 12 milyon takipçisi olan ünlü fitness modeli Michelle Lewin, ilk kez geldiği İstanbul'da cumartesi günü Fitness ve medya dünyasında yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Murat Tavman'ın yapımcılığı, sunuculuğu ve jüri üyeliğini yapacağı yarışmada yer alacak.

 

Böyle bir organizasyonda yer alacağı için heyecanlı olduğunu belirten Michelle Lewin, "İstanbul'a ilk kez geliyorum. Çok heyecanlıyım. 4 gün kalacağım İstanbul'da dolu dolu vakit geçirmek, tarihi ve kültürel yerleri de görmek istiyorum" dedi.

Türkiye'de ilk kez böyle bir yarışma düzenleneceğini belirten ünlü fitness modeli, "Bu yarışma Türkiye'de ilk olduğu gibi dünya üzerinde benzer yapılanlarından da farklı. İçinde güzel bir eğlence tonajı da var. İnsanlar bu yarışmaya katılarak sağlıklı yaşamın önemini aktaracaklar. Ayrıca diğer insanları da böyle bir vücuda sahip olmaları için teşvik edecekler" diye konuştu.

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