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ÜNLÜ DJ, SAHNEDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ!

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ÜNLÜ DJ, SAHNEDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ!
Grammy ödüllü DJ ve prodüktör Flume, sahne aldığı dünyaca ünlü Burning Man Festivali'nde, binlerce izleyici önünde ilişkiye girerek bir rezalete imza attı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde gerçekleşen dünyaca ünlü Burning Man Festivali'nde bir rezalet yaşandı. Festival kapsamında sahne alan DJ Flume, hiç tanımadığı bir hayranıyla ilişkiye girdi.
Ünlü DJ'in kız arkadaşı Amerikalı oyuncu Paige Elkington de skandal görüntüleri Instagram'daki 90 bin takipçisiyle paylaştı.
Paige, paylaşımına "Üzgünüm anne" notunu düştü.

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