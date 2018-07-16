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Ünlü çiftin büyük heyecanı

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Ünlü çiftin büyük heyecanı
'Güldür Güldür' programında yer alan Alper Kul ve Aylin Kontente, ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor.

'Güldür Güldür' programında yer alan Alper Kul ve Aylin Kontente, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Güzel haberi Kontente, sosyal medya hesabından duyurdu.

Altı yıl önce hayatlarını birleştiren oyuncu çift Alper Kul ve Aylin Kontente, ilk çocuklarını 2013 yılında kucaklarına almıştı. Aylin Kontente, ikinci bebeklerini beklediklerinin müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Eşiyle birlikte katıldıkları bir davette çekilmiş fotoğrafı paylaşan Kontante altına şu notu düştü: “Evet efendim kısmetse bir oğlumuz daha olacak”

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