Ünlü çift'den evlilik öncesi şaşırtan anlaşma!

Evlilik hazırlığı yapan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil (30) ile oyuncu nişanlısı Amine Gülşe (25), ilişkide şeffaflığı seçti.

Birbirlerine sosyal medya hesaplarının şifrelerini veren ikiliden Amine Gülşe, "Aşkımızda her şeyin açık ve net olmasını istedik" dedi.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Alman basınında yer alan habere göre; Amine Gülşe-Mesut Özil çifti, evlilik öncesi sözlü bir anlaşma yaptı.

"GİZLİ SAKLI BİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Bir yıldır Mesut Özil'in Londra'daki 35 milyon euroluk malikanesinde yaşayan 2014 Miss Turkey Güzeli, "Evlenmemize çok az kaldı. Artık gizli saklı bir şeyimiz kalmadı" diyerek, sosyal medya hesaplarının şifrelerini birbirlerine verdi.Sık sık Mesut Özil'in instagram hesabına giren Amine Gülşe, bir diğer iddiaya göre nişanlısına sürekli yabancı güzellerin özelden attığı mesajları okuyup tek tek sildi.

"KISKANÇLIKLA İLGİSİ YOK"

Amine Gülşe, bu kararları için ise şöyle konuştu:"Bu kararı almamızın kıskançlıkla bir ilgisi yok. Birbirimize güvenimiz her zaman tam. Sadece tek istediğimiz, hayatımızdaki her şeyin açık ve net olması".