  • BIST 91.291
  • Altın 216,630
  • Dolar 5,2646
  • Euro 6,0350
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Ünlü çift'den evlilik öncesi şaşırtan anlaşma!

»
Ünlü çift'den evlilik öncesi şaşırtan anlaşma!
Evlilik hazırlığı yapan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil (30) ile oyuncu nişanlısı Amine Gülşe (25), ilişkide şeffaflığı seçti.

Birbirlerine sosyal medya hesaplarının şifrelerini veren ikiliden Amine Gülşe, "Aşkımızda her şeyin açık ve net olmasını istedik" dedi.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre Alman basınında yer alan habere göre; Amine Gülşe-Mesut Özil çifti, evlilik öncesi sözlü bir anlaşma yaptı.

"GİZLİ SAKLI BİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Bir yıldır Mesut Özil'in Londra'daki 35 milyon euroluk malikanesinde yaşayan 2014 Miss Turkey Güzeli, "Evlenmemize çok az kaldı. Artık gizli saklı bir şeyimiz kalmadı" diyerek, sosyal medya hesaplarının şifrelerini birbirlerine verdi.Sık sık Mesut Özil'in instagram hesabına giren Amine Gülşe, bir diğer iddiaya göre nişanlısına sürekli yabancı güzellerin özelden attığı mesajları okuyup tek tek sildi.

"KISKANÇLIKLA İLGİSİ YOK"

Amine Gülşe, bu kararları için ise şöyle konuştu:"Bu kararı almamızın kıskançlıkla bir ilgisi yok. Birbirimize güvenimiz her zaman tam. Sadece tek istediğimiz, hayatımızdaki her şeyin açık ve net olması".

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özlem yıldız'ın bu haberi oğlunu kızdırdı27 Aralık 2018 Perşembe 17:02
  • Ünlü manken'in yeni yıl mesajı27 Aralık 2018 Perşembe 15:43
  • Sosyetik güzel haliç'de kürek çekecek27 Aralık 2018 Perşembe 15:17
  • Bu kıza selam veren yandı27 Aralık 2018 Perşembe 15:01
  • Parti sabah'a kadar sürdü27 Aralık 2018 Perşembe 14:48
  • Arda'nın benden çekeceği var27 Aralık 2018 Perşembe 14:26
  • Serenay sarıkaya'dan Kerem bürsin itirafı27 Aralık 2018 Perşembe 13:23
  • Mustafa sandal hakkın da şok iddia..27 Aralık 2018 Perşembe 12:24
  • Ünlü oyuncu'dan şok itiraf hayali "Enrique ıglesias"26 Aralık 2018 Çarşamba 16:50
  • Ünlü sunucu dan şok itiraf "hiç sevilmedim"26 Aralık 2018 Çarşamba 13:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim