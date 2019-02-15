paparazzi ve hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı rahat gezemeyen ünlü çift, tatil için yurtdışını seçti.İkili, yakın arkadaş grubuyla birlikte Miami ve Hawaii’de deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaracak, yaz sonunda ise Maldivler’e, gidecek.Bu rüya tatilin bedeli ise yaklaşık 30 bin dolara mal olacak.
- BIST 101.573
- Altın 223,013
- Dolar 5,2649
- Euro 5,9375
- İstanbul 7 °C
- Ankara 3 °C
- "Ortak kötü durumda oylar yüzde 35'e düştü"
- Kendini mehdi ilan edip yönetime el koyacakmış
- Hindistanda bombalı saldırı 10 asker yaşamını yitirdi
- Hindistanda bombalı saldırı 10 asker yaşamını yitirdi
- Ünlü çift yaz rotasını şimdiden belirledi
- Mahkeme Demet'in talebini reddetti
- Hadise Cemil İpekçi hakkında ne söyledi
- Şeyma anlatacak editörler yazacak
- ünlü oyuncu kadıköy belediye başkanlığına iyi partiden aday oldu
- TSK Suriye'de elinden geleni yaptı
- Aşklarını gizleyemediler
- Dünya'nın merakla beklediği tarihi zirve sona erdi
- Ünlülerin sevgililer günü paylaşımı
- 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında flaş gelişme
- Kartal'da çöken binada 4 kişi gözaltına alındı
Ünlü çift yaz rotasını şimdiden belirledi
Örnek çift olarak gösterilen popçu Murat Boz ile ‘İstanbullu Gelin’ dizisinde rol alan Aslı Enver, şimdiden yaz rotalarını belirledi.
Etiketler: Aslı enver, murat boz, yaz, tatil
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ünlü çift yaz rotasını şimdiden belirlediÖrnek çift olarak gösterilen popçu Murat Boz ile ‘İstanbullu Gelin’ dizisinde rol alan Aslı Enver, şimdiden yaz rotalarını belirledi.
Mahkeme Demet'in talebini reddettiŞarkıcı Demet Akalın'la, tehdit ve hakaretle suçladığı sunucu Ece Erken arasındaki hukuki çekişme sürüyor.Akalın'ın, süresi dolan 1 aylık korunma kararıyla ilgili 6 aylık uzatma talebi reddedildi.
Hadise Cemil İpekçi hakkında ne söylediHadise'ye sevgililer gününde yaptığı paylaşım; Cemil İpekçi'nin kendisine yönelik eleştirileri ve gerçek kürk giyip giymediği soruldu.
Şeyma anlatacak editörler yazacakŞarkıcı Ayşe Özyılmazel, Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından kitap yazacağını duyuran Şeyma Subaşı hakkında yaptığı paylaşımla kitabın içeriğini duyurdu.
Aşklarını gizleyemedilerStar TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ile Can Yaman arasındaki aşk GQ Türkiye ödüllerinde ispatlandı.
VİDEO GALERİ
- 11:57 - "Ortak kötü durumda oylar yüzde 35'e düştü"
- 11:44 - Kendini mehdi ilan edip yönetime el koyacakmış
- 11:20 - Hindistanda bombalı saldırı 10 asker yaşamını yitirdi
- 11:20 - Hindistanda bombalı saldırı 10 asker yaşamını yitirdi
- 11:10 - Ünlü çift yaz rotasını şimdiden belirledi
- 11:01 - Mahkeme Demet'in talebini reddetti
- 10:48 - Hadise Cemil İpekçi hakkında ne söyledi
- 07:59 - Şeyma anlatacak editörler yazacak
- 07:19 - ünlü oyuncu kadıköy belediye başkanlığına iyi partiden aday oldu
- 00:54 - TSK Suriye'de elinden geleni yaptı
- 18:09 - Aşklarını gizleyemediler
- 17:50 - Dünya'nın merakla beklediği tarihi zirve sona erdi
- 17:17 - Ünlülerin sevgililer günü paylaşımı
- 16:36 - 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında flaş gelişme
- 15:38 - Kartal'da çöken binada 4 kişi gözaltına alındı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim