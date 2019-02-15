Ünlü çift yaz rotasını şimdiden belirledi

Örnek çift olarak gösterilen popçu Murat Boz ile ‘İstanbullu Gelin’ dizisinde rol alan Aslı Enver, şimdiden yaz rotalarını belirledi.

paparazzi ve hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı rahat gezemeyen ünlü çift, tatil için yurtdışını seçti.İkili, yakın arkadaş grubuyla birlikte Miami ve Hawaii’de deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaracak, yaz sonunda ise Maldivler’e, gidecek.Bu rüya tatilin bedeli ise yaklaşık 30 bin dolara mal olacak.