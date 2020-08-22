Ünlü çift, etraftakilere aldırış etmeden tartıştı

Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu, otelden plaja giderken kısa süreli bir gerginlik yaşadı. Ataizi, acele ettiği için sinirlendiği sevgilisine kızarak yanından uzaklaştı.

Sunucu ve oyuncu Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'daki tatillerine devam ediyor. Önceki gün Türbükü'nde denize girmek isteyen ikili bir tartışma yaşadı.

SEVGİLİSİNE SİNİRLENDİ

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın habere göre: Uzun süredir Bodrum'ta tatil yapan Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu, tartışırken görüntülendi. Ayak üstü gergin anlar yaşayan çiftten Hande Ataizi, Aydoğdu'na, "Bu acele nedir? Koştur koştur gidiyorsun?" diyerek sevgilisinin yanından ayrıldı.

TATSIZLIĞI UZATMADILAR

Daha sonra aralarında geçen olayı tatlıya bağlayan çift, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ataizi, deniz sonrası dostlarıyla sohbet ederken, küçük Leon da otel misafirleriyle şakalaştı.