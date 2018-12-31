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Ünlü çift boşanıyor mu?

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Ünlü çift boşanıyor mu?
Öcan deniz Feyza aktaş çifti iddalara göre kavga edip evlerini ayırdı.

Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan’la tartışıp evi terk ettiği iddia edildi.Özcan Deniz ve Feyza Aktan geçtiğimiz Mart ayında dünyaevine girmişti. Kuzey adında bir oğlu olan çiftin ayrılacağı iddia edildi.Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın son zamanlarda sık sık tartışıp, kavga ettiği gündeme geldi. Yaşanan son kavgada Özcan Deniz eşine sinirlenip evi terk etti. İddiaya göre, bir süredir otele yerleşen Deniz’i aile büyükleri ikna etmek istedi, ancak ünlü sanatçı barışmak istemedi.Ayrılık iddialarına ilk açıklama Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan’dan geldi. 2.Sayfa programının sunucularına mesaj atan Aktan; ‘Biz de bir süredir böyle iddialar duyuyoruz, ama keskinlikle öyle bir şey yok. Özcan ile çok mutluyuz’ ifadelerini kullandı.

 

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