ÜNLÜ ÇİFT BOŞANIYOR!

Ünlü oyuncu Bora Akkaş iki yıl önce evlendiği oyuncu Seda Türkmen ile boşanma kararı aldı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Türkmen, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak boşanma davasını açtı. Fatih Harbiye, Hayatımın Aşkı, Kanatsız Kuşlar ve Benim Tatlı Yalanım adlı dizilerde rol alan Seda Türkmen ile kendisi gibi oyuncu eşi Bora Akkaş, iki yıl önce Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen bir düğünle evlenmişti. Magazin gündeminde çiftin evliliğinin birinci yılı dolmadan boşanmanın eşiğine geldiği yer almıştı. Ancak daha sonra barıştıklarına dair haberler çıkmıştı. Seda Türkmen’in mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığı ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtildi.Türkmen’in avukatı mahkemeye ‘anlaşmalı’ boşanma protokolü sundu. Protokole göre çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacak. Mal paylaşımı ve tasfiyesi konusunda herkesin malı kendinde kalacak.