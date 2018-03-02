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Ünlü Çift Ayrılıyor Mu?

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Ünlü Çift Ayrılıyor Mu?
Evliliklerinde henüz birinci yılını tamamlamayan Özçivit çiftinin kavga edip konuşmadıkları iddia edildi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin aralarının bozuk olduğu iddia edildil. Aynı evde iki yabancı gibi oldukları konuşulan çiftin ilk sorunları geçen hafta GQ’nun düzenlendiği ödül gecesinde gün yüzüne çıktı.

Törende tek başına boy gösteren Özçivit, eşi Fahriye’nin yanında olmamasının nedenini güzel oyuncunun işinin olmasına bağlamıştı. İddialara göre, kavga edip araları bozuk olan Evcen, evinde televizyon başında keyif yapıyordu. Yalanı ortaya çıkan Özçivit ise Evcen’in paylaşımı karşısında sinirden küplere binip telefona sarıldı. Bu paylaşım sonrasında çiftin arasında ikinci büyük tartışma yaşandı.

Evcen, Instagram Story’den fotoğrafı hemen sildi. Fahriye Evcen’le araları bozuk olduğu için GQ gecesine tek başına katıldığı konuşulan Burak Özçivit, eşini soranlara “Fahriye’nin işleri var. O yüzden yalnız katılmak durumunda kaldım” demişti. Ancak aynı saatlerde Evcen, televizyon başındaydı.

 

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