Ünlü boksörden oğluna inanılmaz hediye!

Dünyanın en zengin sporcusu olarak gösterilen boksör Floyd Mayweather, 16 yaşındaki oğlu Zion'a 140 bin TL'lik Mercedes araba aldı.

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, oğlu Zion'a 16. yaş gününde 140 bin TL'lik Mercedes C-Class Coupe serisi otomobil aldı.

ABD'li boksör, daha önce dışarıya çıkarken yanına aldığı bir çanta para ile gündem olmuştu.