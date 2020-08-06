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Ünlü anketçi Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

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Ünlü anketçi Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı
SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı CHP'li Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda AKP'den yüzde 4, CHP'den ise yüzde 6 oy alacağını söyledi.

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı yeni parti kuracağı konuşulan CHP'li Muharrem İnce hakkında açıklamalarda bulundu. Bayrakçı, İnce'nin parti kurması halinde yüzde 10 civarında oy alacağını ifade etti.

Programda bugün yeni parti için görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenilen Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda ne kadar oy alacağına ilişkin görüşler aktarıldı.

CHP VE AK PARTİ'DEN TOPLAMDA YÜZDE 10 OY ALIR

"Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" sözleriyle yeni parti fitilini ateşleyen Muharrem İnce'yle ilgili değerlendirmelerde buldu.

Bayrakçı, Muharrem İnce'nin kurması muhtemel partinin adres arayan, ekonomik sıkıntılardan bunalan AKP seçmeninden 3-4 puan, CHP'den ise yüzde 5-6 oy alacağını belirtti.

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