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ÜNİVERSİTEYE KAYIT BAŞVURULARI BAŞLADI!

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ÜNİVERSİTEYE KAYIT BAŞVURULARI BAŞLADI!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversiteye gidilerek, kayıt yaptırma süreci bugün başladı.

DHA'nın haberine göre; Üniversiteye e-kayıt (elektronik kayıt) yaptırmak yerine bizzat giderek kayıt yaptırmayı tercih eden adaylar, işlemlerini 19- 23 Ağustos'ta yapabilecek. Üniversiteye giderek kayıt yaptıracak adayların kendilerinden istenen belgeleri yanında götürmeleri gerekiyor. Diğer yandan Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) e-kayıt imkanı da devam ediyor. 16 Ağustos’ta başlayan e-kayıt süresi, 21 Ağustos günü saat 23.59'da sona erecek. e-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-devlet kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin yer aldığı sayfada bulunan 'üniversite e-kayıt' uygulamasını açarak, 'https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit' adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

 

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