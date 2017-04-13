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Üniversiteli Püren Şahin'in yürek burkan ölümü

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Üniversiteli Püren Şahin'in yürek burkan ölümü
Adana'da midibüsle çarpışan otomobildeki 3 üniversiteli kız öğrenciden 21 yaşındaki Püren Şahin, olaydan 2 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza pazartesi günü yaşandı. Çukurova Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler Elif Farsak (21), Elmas Cansu Şen (20) ve Püren Şahin (21) sınava girmek için otomobille ile yola çıktı. Farsak yönetimindeki otomobil, üniversite yerleşkesindeki Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu yakınında, çukura düştü. İddiaya göre, çukura düşen aracının lastiği patlayınca Farsak otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra sürücüsü öğrenilmeyen 01 J 0294 plakalı midibüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan üç öğrenci yaralandı.
21 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HASTANE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Elif Farsak ve Cansu Şen'i Adana Balcalı Hastanesine kaldırırken, Püren Şahin Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Püren, yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma kaldırıldı, gece saatlerinde ise fenalaşan genç kız, kurtarılamadı. Yaralılardan Elmas Cansu Şen ve sürücü Elif Farsak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZAZEDE KIZLARIN ARKADAŞLARI OLAY YERİNDE GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU
Kazanın haberi alan genç kızları arkadaşları olay yerine geldiler. Olay yerine gelen kızlardan bir tanesi gözyaşlarını tutamazken, cankur ekipleri genç kızı güçlükle sakinleştirdi. Öte yandan, kazadaki genç kızların erkek arkadaşı ise aracı içine bakarak, olayın şokunu atlamaya çalıştı.

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