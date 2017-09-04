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SON DAKİKAÜniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün

Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün

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Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvuruları yarın sona erecek.

Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün. 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme  Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2017-2018 Akademik Yılı için yükseköğretim  programlarına ek yerleştirme için başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme  Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden yapılıyor.

Ek yerleştirme için 2017-ÖSYS'ye başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.  Adaylar, yarın sona erecek ek yerleştirme için T.C. kimlik numarası ve şifreleri  ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak  başvuru yapacak.  Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek  kaydıyla istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

15 lira olacak ek yerleştirme ücreti ise 6 Eylül 2017 saat 23.59'a  kadar yatırılabilecek. ÖSYM'nin internet adresinden 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na  ulaşılabiliyor.
 

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