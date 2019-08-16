ÜNİVERSİTELER E-KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI!

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, üniversitelere elektronik kayıt (E-kayıt) işlemlerinin bugün başladığı duyuruldu.

İHA'nın haberine göre; Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere YÖK tarafından, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarımızdaki bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının daha önceden belirlenen 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınması yerine, başvuru sürelerinin adayların lehine genişletilmesi amacıyla 16-21 Ağustos 2019 tarihlerinde alınması kararı alınmıştır.