İHA'nın haberine göre; Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere YÖK tarafından, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarımızdaki bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının daha önceden belirlenen 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınması yerine, başvuru sürelerinin adayların lehine genişletilmesi amacıyla 16-21 Ağustos 2019 tarihlerinde alınması kararı alınmıştır.
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ÜNİVERSİTELER E-KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI!
Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, üniversitelere elektronik kayıt (E-kayıt) işlemlerinin bugün başladığı duyuruldu.
İHA'nın haberine göre; Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Etiketler: YÖK, E-Kayıt, Üniversite
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