Üniversitede Katliam Yaptı!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 akademisyenin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Kampüsü’ne gelen öğretim üyesi dehşet saçtı.

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Üniversitede büyük panik yaşanırken araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı. Okuldaki sınavların ertelendiği açıklandı.

Eskişehirde üniversitede silahlı saldırı... 4 öğretim üyesi öldürüldü

Volkan Bayar

REKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Volkan Bayar tarafından eğitim fakültemiz sekteri Fatih Özmutlu, dekan yardımcımız Mikail Yalçın ve araştırma görevlilerimizi kurşunla vurmuştur. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.

FETÖ İDDİASI

Gönen, zarlı için şöyle konuştu: "FETÖ ile ilgili başkalarına suçlamada bulunmuştur. Başkalarıyla ilgili iddialarda bulunmuştur. Kendisi soruşturmamız sürüyor idi. Savcılık tarafından bize soruşturması aktarılmıştı. Soruşturması devam ediyordu, kendisi görevdeydi. Hedefinde muhtemelen dekan vardı. Dekan bey makamında yokmuş, fakülte sekreterimiz varmış. Dekanı bulamayınca sanıyorum cinnet getirmiş durumda idi. Fatih beyi vurmuş, daha sorna dekan yardımcımızı vurmuş Mikail Yalçın beydi, daha sonra üst kattaki iki araştırma görevlimizi vurmuş. Başka bir arkadaşımıza da silah doğrultmuş ama kurşun sıkışmış, bir şey yapamamış. Daha sonra binayı terk ettikten sonra polis tarafından derdest edilmiş.

SORUŞTURMANIN NEDENİ

Daha önceden emin değilim ama biz Osmangazi Üniversitesi olarak kendisiyle ilgili, başka personelimizin şikayeti üzerine soruşturma yürütüyor idik. Hala soruşturma yürütüyoruz. Soruşturmanın konusu bu araştırma görevlimizin, diğer şikayet eden personelimizin FETÖ'cü olmakla suçladığını ancak kendilerinin böyle bir şey olmadığı için şikayette bulundular. Biz de bunu soruşturma konusu yapmıştık.Daha önce dekan bey ile aralarında sözlü tartışmaları olmuş olabilir. Yani o konuda çok emin değiliz."