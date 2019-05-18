ÜNİVERSİTE SINAVI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav sisteminin tümden değişeceğini açıkladı.

12. sınıfın sadece sınava hazırlık olmayacağını ve sınavın sadece araç olacağını söyleyen Selçuk, yeni sistemin 2024'te uygulanacağını duyurdu.

Yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversite sınavının değişeceğini ve yükseköğretime geçiş sınavında uyum değişiklikleri yapılacağını söyledi. Bakan Selçuk, liselerde ders sayılarının kademeli olarak azaltılacağını, yeni sistemin ilk üniversite sınavının ise 2024 yılında yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

"SINAVIN BASKISI AZALACAK"

"Yeni eğitim sistemi ile ilgili en çok soruların sorulardan bir tanesi deüniversite sınavı. Türkiye okulları arasındaki imkan ve öğrenme farkı yüksek bir ülke. Bu tür ülkelerde sınav araç olmaktan çıkar amaç haline gelir. Biz okullar arasında imkan farklılıklarını azaltırsak bütün dünyanın belli ülkelerinde örnekleri görüldüğü gibi bizde de sınavın baskısı azalacak.

"AMAÇ OLMAYACAK ARAÇ OLACAK"

Özellikle mesleki teknik eğitime yatırımlarla bu sistemin daha esnek olmasına katkı sağlıyoruz. Sonuçta sınav sisteminin baskısını azalmasını bekliyoruz. Elbette bütün dünyada sınav var. Bizde de olacak. Ama sınav gerçek mahiyetine bürünecek. Amaç olmayacak araç olacak. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var.

"İLK SINAV 2024 YILINDA OLACAK"

YÖK ile görüşmemiz var. Bu ortaöğretim tasarımına uygun bir yüksek öğretim sınavı nasıl yapılır, bütün bunları cevabını ortaya koyacağız. Yeni sistemin ilk sınavı 2024 yılında olacak. O zamana kadar süremiz var"