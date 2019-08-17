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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ YENİLENDİ!

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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ YENİLENDİ!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronikkayıt başvuru süresi 19-21 Ağustos yerine, 16-21 Ağustos olarak değiştirildi.

Uçankuş.com'un haberine göre; Üniversiteye şahsen yapılacak kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadı. Bu kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.

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