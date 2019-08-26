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UMUT EVİRGEN, YİNE OLAY ÇIKARDI!

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UMUT EVİRGEN, YİNE OLAY ÇIKARDI!
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen, Emirgan’daki mekanına gelen iş insanı Ali Akın’ın burnunu kırdığı iddia edildi. Hakkında yakalama kararı çıkan Evirgen, Paris’e kaçtı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren işletmeci Umut Evirgen, suç makinesi olup çıktı. Evirgen, Haziran 2017'de sahibi olduğu Emirgan'daki mekanda Büyüküstün'le otururken kendilerini görüntüleyen muhabir ve mesai arkadaşının fotoğraf makinelerini korumaları aracılığıyla gasp ettirmişti. İşletmeci hakkında "gasp ve yağmaya azmettirme" iddiasıyla da 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı

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