Umre Karantinasın 16 İlde Devam Ediyor

Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsünün Türkiye’de yayılmaması için önlemlerin alınmasına devam ediliyor.

Corona virüsünün yayılmaması için yurt dışından gelen kişiler detaylı sağlık taramasından geçiriliyor. Umreden gelen ve Uşak’a giden 300 vatandaş sabah saatlerinde, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanına indi.

Vatandaşlar, burada bekleyen belediye otobüsleriyle, daha önceden boşaltılan ve gerekli önlemlerin alındığı KYK’ya bağlı Gündüzalp Yurduna getirildi. Polis gözetiminde sırayla otobüslerden indirilen ve gerekli önlemler alınarak yurda yerleştiren vatandaşlar, 14 gün boyunca izole edilerek gerekli testler yapılması için burada bekletileceği öğrenildi.

KONYA VE ANKARA’DA 10 BİN 330 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Önce ki gün Medine'den Ankara'ya gelen umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Konya ve Ankara’daki 5 farklı öğrenci yurduna götürüldü.

Bakanlık, Ankara’da üç Konya’da iki olmak üzere 5 yurdun karantinaya uygun hale getirildiğini öğrencilerin de başka yurtlara nakledildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da 10 bin 330 kişinin karantinaya alındığı bilgisini paylaştı.

UMREDEN DÖNEN YOLCULAR SİVAS’A İNEMEDİ



Umreden dönenlerin karantinaya alınacağı illerden biri de Sivas. Ancak dün 178 yolcusu bulunan uçak hava muhalefeti nedeniyle Sivas’a iniş yapamadı. Isparta’ya inen uçaktaki yolcular otobüslerle Sivas’a taşındı.

315 KİŞİ KAYSERİ’YE GÖNDERİLDİ

Umre ibadetini yaparak yurda dönen 315 kişilik kafile, Konya’ya iniş yaptıktan sonra Kayseri’ye gönderilerek korona virüs kapsamında alınan önlemler nedeniyle karantina altına alındı.

Kafile havaalanına iniş yapmadan önce sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılmak üzere çadırlar kurularak özel kıyafetler giyildi. Kontrolden geçen kafilenin ulaşımı için de otobüsler hazır olarak bekletildi.

Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu havaalanında sağlık kontrolünden geçen 315 kişilik kafile, otobüslerle daha önceden boşaltılan ve karantina alanı yapılan Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Yurduna sevk edildi.