  • BIST 88.804
  • Altın 144,440
  • Dolar 3,5730
  • Euro 3,7822
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAltının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

Umre için gittiği Arabistan'a zeytinyağı ihracat ediyor

»
Umre için gittiği Arabistan'a zeytinyağı ihracat ediyor
Manisa'dan 2006 yılında umre için gittiği Suudi Arabistan'da Türk yemek şirketleri ile anlaşan üretici Yahya Acar, her yıl bu ülkeye 40 ton zeytinyağı, 80 ton da zeytin ihraç ediyor.

Manisa'nın Salihli İlçesi Çayköy Mahallesi'nden 2006 yılında Umre için Suudi arabistan'a giden evli 2 çocuk babası Yahya Acar (45), bu ülkede faaliyet gösteren Türk yemek şirketleri ile anlaşma sağladı. Umre ibadetinin ardından Salihli'ye dönen Acar, ailesine ait 130 dönümlük araziden elde ettiği zeytinleri işlemek için 175 bin liraya küçük bir zeytin işleme tesisi kurdu. Suudi Arabistan'a ihracatın artması ve işlerinin büyümesi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) kapısını çalan Acar, 2014 yılında aldığı 650 bin liralık hibe ile içerisinde zeytin dolum makinelerinin de olduğu büyük bir zeytin işleme tesisi kurdu. Acar, her yıl ortalama 40 ton zeytinyağı, 80 ton işlenmiş zeytini Suudi Arabistan'a ihraç etmeye başladı. 


ORGANİK ÜRETİM

2010 yılında organik üretime geçtiğini ve tesisinin organik sertifikasyon kurumlarınca denetlenerek belgelendiğini kaydeden Yahya Acar, burada 15 kişiye istihdam sağladığını söyledi. Yıllık zeytinyağından 1.5 milyon lira, zeytinden ise 1 milyon lira ciro elde ederek, ülke ekonomisine de katkıda bulunduğunu belirten Acar, şöyle dedi:

"TKDK'dan aldığım yüzde 50 hibe ile zeytin dolum makineleri aldım. Zeytin işleme tesisinde yılda 100 ton zeytinyağı üretimimiz var. Bunun 40 tonunu Suudi Arabistan'a ihraç ediyoruz. 60 tonunu da yurt içindeki firmalara pazarlıyoruz. Ayrıca 80 ton zeytini de işleyerek Suudi Arabistan'a ihraç ediyoruz."

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaralama olayını araştıran polis suikast silahları buldu24 Şubat 2017 Cuma 12:07
  • Kapalıçarşı'nın ilk kiremitleri döşenmeye başladı24 Şubat 2017 Cuma 12:02
  • "En azından annemin beni terk etmediğini ispatladım"24 Şubat 2017 Cuma 11:57
  • El Bab'dan sonra peş peşe kaybettiler!24 Şubat 2017 Cuma 11:55
  • Flaş Suriyelilere vatandaşlık açıklaması!23 Şubat 2017 Perşembe 14:48
  • Uğur Dündar: "Mafya ikimize vur emri çıkardı!"23 Şubat 2017 Perşembe 14:06
  • Bursa'da korkutan yangın23 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Metruk evlerde fuhuş operasyonu23 Şubat 2017 Perşembe 13:05
  • İstanbul'da çocuk yuvasında tecavüz dehşeti!23 Şubat 2017 Perşembe 12:15
  • Zaman'ın 'Gülen bebek' reklam filmi tesadüf değil23 Şubat 2017 Perşembe 12:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim