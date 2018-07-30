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Ümraniye'deki inşaatın çökme anı kamerada

Ümraniye'deki inşaatın çökme anı kamerada
Ümraniye'de istinat duvarın çökmesiyle çukura 2 otomobil ve bir kamyon yuvarlandı.
İzlenme: 20
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